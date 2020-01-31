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Украина выиграла в ВТО спор с Россией по вагонам

Украина выиграла в ВТО спор с Россией по вагонам

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил жалобу Украины на проигранное решение по делу, касающегося введенного Россией запрета на экспорт украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает “Европейская правда”.

Указано, что решение по апелляции в пользу Украины будет официально опубликовано во вторник, 4 февраля, вечером.

Известно, что в августе 2018 года Украина обжаловала решение ВТО об ограничении на поставки в Россию вагонов и стрелочных переводов.

Сам иск в ВТО Украина подала еще в 2015 году. По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 года сократился более чем в 20 раз — с $2,6 млрд до $95 млн.

В частности, в рамках дела Украина доказывала, что приостановление действия сертификатов соответствия и непринятие к рассмотрению заявки на проведение сертификации привели к дискриминации, неоправданным препятствиям в торговле и несоблюдению установленной процедуры оценки соответствия товара.

По материалам Економічна Правда
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