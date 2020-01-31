0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Компания Alphabet впервые за 14 лет раскрыла данные о доходе с Youtube

Компания Alphabet впервые за 14 лет раскрыла данные о доходе с Youtube

Компания Alphabet впервые раскрыла данные о доходе от рекламы на YouTube. Сервис принес компании 15,15 млрд долларов за 2019 год — это на 36% больше, чем в 2018-ом.

Об этом говорится в отчетности Alphabet за четвертый квартал 2019 года.

За этот период клуб заработал 4,72 млрд долларов.

Это первое раскрытие дохода от YouTube с 2006 года, когда Google купил видеосервис за 1,65 млрд долларов. В то же время, какую прибыль приносит YouTube, в отчетности не раскрывается.

Зато из отчета известно, что подписками Premium, которая отключает рекламу на YouTube, и Music Premium пользуются более 20 миллионов человек.

Выручка от них в отчетности не входит в результаты YouTube, а в раздел «другое», куда также входят данные о продажах смартфонов Pixel и «умных» колонок Google Home.

Благодаря услугам и товарам этой категории компания получила 5,26 млрд долларов выручки в четвертом квартале 2019 года. The Verge отмечает, что выручка YouTube примерно в пять раз меньше чем от Facebook, но более чем в 6 раз превышает выручку сервиса Twitch, принадлежащего Amazon.

В общем Alphabet получила 10,67 млрд чистой прибыли в четвертом квартале 2019 года. Общая выручка компании за этот период составила 46,08 млрд долларов и выросла на 17,3% — это самый медленный рост выручки компании с 2015 года, пишет Reuters.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.