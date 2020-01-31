Компания Alphabet впервые за 14 лет раскрыла данные о доходе с Youtube

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Компания Alphabet впервые раскрыла данные о доходе от рекламы на YouTube. Сервис принес компании 15,15 млрд долларов за 2019 год — это на 36% больше, чем в 2018-ом.
Об этом говорится в отчетности Alphabet за четвертый квартал 2019 года.
За этот период клуб заработал 4,72 млрд долларов.
Это первое раскрытие дохода от YouTube с 2006 года, когда Google купил видеосервис за 1,65 млрд долларов. В то же время, какую прибыль приносит YouTube, в отчетности не раскрывается.
Зато из отчета известно, что подписками Premium, которая отключает рекламу на YouTube, и Music Premium пользуются более 20 миллионов человек.
Выручка от них в отчетности не входит в результаты YouTube, а в раздел «другое», куда также входят данные о продажах смартфонов Pixel и «умных» колонок Google Home.
Благодаря услугам и товарам этой категории компания получила 5,26 млрд долларов выручки в четвертом квартале 2019 года. The Verge отмечает, что выручка YouTube примерно в пять раз меньше чем от Facebook, но более чем в 6 раз превышает выручку сервиса Twitch, принадлежащего Amazon.
В общем Alphabet получила 10,67 млрд чистой прибыли в четвертом квартале 2019 года. Общая выручка компании за этот период составила 46,08 млрд долларов и выросла на 17,3% — это самый медленный рост выручки компании с 2015 года, пишет Reuters.
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