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Маркарова: Средств на счетах достаточно для осуществления платежей в нормальном режиме

Маркарова: Средств на счетах достаточно для осуществления платежей в нормальном режиме

Остатка средств на Едином казначейском счету, по состоянию на 3 февраля, достаточно для осуществления всех платежей в нормальном режиме.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в FACEBOOK.

“На 03.02.2020 года на гривневом ЕКС было 12,1 млрд грн и дополнительно на валютных счетах эквивалент 42,3 млрд грн.

Это достаточные средства для осуществления в нормальном режиме всех платежей, и это больше чем [было] на эту дату в 2019-м году (было соответственно 11,9 млрд + 35,9 млрд грн в валюте)”, – пишет министр.

По словам Маркаровой, активное управление ликвидностью, введенное в Минфине, дает возможность поддерживать надлежащий уровень ресурса в нужных валютах для обеспечения бесперебойного финансирования всех потребностей в соответствии с росписью.

Справка Finance.ua:

  • Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 миллиарда гривен, сократившись за месяц на 5,5 миллиарда гривен или на 31%.
  • У правительства также есть проблемы с выполнением доходной части госбюджета.
  • В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.
По материалам Економічна Правда
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