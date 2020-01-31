Что читатели Finance.ua думают о тройном повышении пенсий

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Недавно мы писали о том, что к концу 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.
По данным Министерства соцполитики, в этом году украинцам трижды повысят максимальную пенсию
Сейчас, чтобы получать максимальную пенсию, нужно официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.
Стоит напомнить и размер средней пенсии в январе, который, по Госстату, равен 3 082,98 грн.
В связи с недавними новостями из Пенсионного Фонда о том, что треть пенсионеров в Украине получают от 1501 грн до 2000 грн выплат, читатели не скупились на комментарии. Например, l4567 считает, что люди получают минимальные пенсии совсем не потому, что не работали:
Активный пользователь форума Finance.ua _hunter провел расчеты с максимальной пенсией, но ситуация не улучшилась:
Пользователь Giroi отыскал “корень” пенсионных повышений в прожиточном минимуме:
cannabis_ua сделал вывод, что таким образом теряется смысл декларировать большие доходы в Украине:
А вот форумчанин user1 вспомнил про министерские зарплаты. Напомним, министр соцполитики Юлия Соколовская в декабре получила 217 тыс. грн.
Пользователь awant предложил свой метод урегулирования ситуации с пенсиями, который четко изъяснил в 4 пунктах:
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