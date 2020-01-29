Треть пенсионеров получают до 2000 гривен (инфографика)

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщается в публикации ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, получают выплаты:

до 1500 грн – 0,7% пенсионеров,

от 1501 грн до 2000 грн – 34,8%,

от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,

от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,

от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,

от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,

Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Справка Finance.ua

По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.