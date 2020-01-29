Треть пенсионеров получают до 2000 гривен (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщается в публикации ПФУ в Facebook.
По данным ПФУ, получают выплаты:
Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленского просят отменить вторую платежку за газВчера, 13:43 - 3173 17
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходыВчера, 17:03 - 14625 16
В Нацбанке считают, что украинцы будут меньше ездить на заработкиВчера, 09:13 - 3133 11
НБУ готов выкупить у "Нафтогаза" "газпромовский" штраф в $2,4 млрдВчера, 09:01 - 3121 4
Светлана Якимова: Гривна, политика, ипотека. Как меняется рынок жилья в УкраинеВчера, 10:30 - 1726 3
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходыВчера, 17:03 - 14625 16
Самый богатый человек в мире заработал $13 млрд за 15 минутВчера, 12:30 - 9312
Дешевые билеты от Ryanair: куда можно слетать за €10Вчера, 19:03 - 5257
Ощадбанк снижает процентные ставки по депозитам для физлиц и обновляет программы ипотечного кредитованияВчера, 15:00 - 5020
Зеленского просят отменить вторую платежку за газВчера, 13:43 - 3173 17
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусеВчера, 13:10 - 255
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Позавчера, 13:15 - 1703 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4113
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1967
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1113