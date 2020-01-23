0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 424 0

Как выйти на пенсию при отсутствии стажа

Как выйти на пенсию при отсутствии стажа

Ежегодно средний стаж 60-летних граждан в Украине сокращается, а требования к нему растут. В результате многим придется работать до 63 и 65 лет.

Как сообщается, за восемь лет в Украине только половине 60-летних граждан светит пенсия. Остальным, подсчитали в Министерстве социальной политики, придется работать до 63 и 65 лет. Такие прогнозы в первую очередь касаются тех, кому сейчас около 30-40 лет и кого все еще не беспокоит тема “пенсия”, все еще не спешит зарабатывать стаж. Если после 50 исправить ситуацию уже не получится, то в 30 еще есть шансы позаботиться о будущем.

Требования по стажу растут ежегодно. Если сейчас, чтобы пенсия наступила, нужно иметь как минимум 27 лет стажа, уже через восемь лет “норма” составит 35 лет.

Главная проблема – то, что украинцы работают неофициально, трудятся “фрилансерами”, ездят на сезонные заработки и остаются без официального стажа. Уже сейчас такая ситуация привела к огромному дефициту в Пенсионном фонде.

Недостающие месяцы можно купить в налоговой.

В 2020-м один год “обойдется” в 24,9 тыс. грн. А если, например, не хватает пять лет, придется заплатить сразу 124,6 тыс. грн. Как известно, покупать стаж выгодно только тем, кто заработал на будущие пенсионные выплаты выше 2 тыс. грн.

Считается стоимость года по формуле: минимальная зарплата на 22% на 2.

Добровольно платить ЕСВ ежемесячно еще до того, как исполнилось 60 лет.

Тогда размер платежа составит 22% от минимальной зарплаты, то есть 1039 грн.

Самый простой совет: если вы знаете, что вам не хватит стажа, а пенсия нужна в будущем, но все еще работаете неофициально, настаивайте на оформлении или ищите легальный заработок.

По материалам Today.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.