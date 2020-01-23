Как выйти на пенсию при отсутствии стажа

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Ежегодно средний стаж 60-летних граждан в Украине сокращается, а требования к нему растут. В результате многим придется работать до 63 и 65 лет.
Как сообщается, за восемь лет в Украине только половине 60-летних граждан светит пенсия. Остальным, подсчитали в Министерстве социальной политики, придется работать до 63 и 65 лет. Такие прогнозы в первую очередь касаются тех, кому сейчас около 30-40 лет и кого все еще не беспокоит тема “пенсия”, все еще не спешит зарабатывать стаж. Если после 50 исправить ситуацию уже не получится, то в 30 еще есть шансы позаботиться о будущем.
Требования по стажу растут ежегодно. Если сейчас, чтобы пенсия наступила, нужно иметь как минимум 27 лет стажа, уже через восемь лет “норма” составит 35 лет.
Главная проблема – то, что украинцы работают неофициально, трудятся “фрилансерами”, ездят на сезонные заработки и остаются без официального стажа. Уже сейчас такая ситуация привела к огромному дефициту в Пенсионном фонде.
Недостающие месяцы можно купить в налоговой.
В 2020-м один год “обойдется” в 24,9 тыс. грн. А если, например, не хватает пять лет, придется заплатить сразу 124,6 тыс. грн. Как известно, покупать стаж выгодно только тем, кто заработал на будущие пенсионные выплаты выше 2 тыс. грн.
Считается стоимость года по формуле: минимальная зарплата на 22% на 2.
Добровольно платить ЕСВ ежемесячно еще до того, как исполнилось 60 лет.
Тогда размер платежа составит 22% от минимальной зарплаты, то есть 1039 грн.
Самый простой совет: если вы знаете, что вам не хватит стажа, а пенсия нужна в будущем, но все еще работаете неофициально, настаивайте на оформлении или ищите легальный заработок.
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