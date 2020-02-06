В СЕТАМ отчитались, сколько недвижимости продали за 5 лет

Государственное предприятие “СЕТАМ” за 5 лет работы реализовало недвижимости площадью примерно “как половина Ватикана”, на сумму более 9 млрд грн.

Об этом рассказал генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнёв.

“Продали недвижимости площадью примерно как половина Ватикана. Я думаю, СЕТАМ на сегодняшний день является крупнейшим продавцом недвижимости в стране. Мы провели за это время почти 10 тыс. успешных аукционов на сумму более 9 млрд грн. Из них дополнительно заработанные – 928 млн грн. То есть около 10% роста по недвижимости”, – сообщил Вишнёв.

Он также рассказал, что за это время было реализовано 16 тысяч автомобилей.