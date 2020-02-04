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Toyota предлагает приобрести автомобиль с пробегом по программе Toyota Plus

В Украине начала действовать программа продажи автомобилей Toyota с пробегом – Toyota Plus. Цель данной программы – предоставить при покупке автомобилей Toyota с пробегом такой же приятный и неповторимый опыт, как при покупке нового автомобиля.

Выбирая автомобиль с пробегом по программе Toyota Plus, вы получаете следующие преимущества от приобретения автомобиля у официального дилера Toyota:
- проверенное техническое состояние;
- прозрачную сервисную историю;
- программу постгарантийной поддержки;
- выгодные условия кредитования и страхования от компаний-партнеров*;
- программу помощи в дороге Toyota Assistance Plus**.

Кроме того, любое авто с пробегом доступно для тест-драйва!

Программа Toyota Plus гарантирует комфорт и спокойствие во время пользования автомобилями с пробегом благодаря профессиональному обслуживанию, технической поддержке и полезным дополнительным опциям.

Постгарантийная поддержка является одним из ключевых преимуществ автомобилей Toyota Plus. Для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями программа поддержки предоставляется на период до 12 месяцев, или 20 000 км пробега***, а для моделей с гибридной силовой установкой – до 24 месяцев, или 40 000 км пробега*** с момента приобретения.

Все автомобили по программе Toyota Plus имеют прозрачную сервисную историю, с которой вы можете ознакомиться у дилеров Toyota Plus. Квалифицированные технические специалисты проверяют показания одометра для установления соответствия информации о пробеге автомобиля.

Все автомобили по программе Toyota Plus в обязательном порядке проходят проверку технического состояния, состоящую минимум из 105 пунктов****. С результатами данной проверки вы можете ознакомиться у дилера Toyota Plus. Можете быть уверены, что, воспользовавшись программой Toyota Plus, вы выбираете автомобиль, соответствующий стандартам надежности и безопасности для официальных автомобилей Toyota с пробегом.

Все автомобили по программе Toyota Plus реализуются с пакетом дополнительных услуг помощи в дороге Toyota Assistance Plus, что придает больше уверенности в автомобиле и облегчает планирование ваших путешествий. В состав пакета услуг входят информационная поддержка, техническая помощь, эвакуация автомобиля, бронирование и оплата проездных билетов, бронирование и оплата номера в гостинице, подменное авто, вызов такси и тому подобное.

Программа Toyota Plus действует в дилерских центрах в Львове, Хмельницком, Херсоне, Днепре, Житомире и Кропивницком.

За дополнительной информацией об условиях продажи автомобилей по программе Toyota Plus (включая цены, условия Toyota Assistance Plus и программы постгарантийной поддержки) обращайтесь, пожалуйста, к официальным дилерам Toyota в Украине.

*Кредитует АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», Лицензия НБУ №99 от 12 октября 2011 года; услуги страхования предоставляются СК «ARX», Лицензия Нацкомфинуслуг серия АВ №483293 от 17.09.2009, подробные условия узнавайте у официальных дилеров Toyota Plus в Украине.
**Пакет услуг «Toyota Assistance Plus» предоставляется ООО «Гарант-АССИСТАНС», которое несет ответственность за их качество.
***В зависимости от того, что наступит раньше. Подробные условия и ограничения по программе постгарантийной поддержки узнавайте у официальных дилеров Toyota в Украине.
****Для авто с гибридной силовой установкой – 111 пунктов.

По материалам Тойота-Украина
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