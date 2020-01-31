Сколько украинцы тратят на питание (данные Госстата)

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Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в III квартале 2019 года.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, было опрошено 8145 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.
Общие денежные расходы одного домохозяйства составляют 8902,33 грн в месяц.
Потребительские денежные расходы – 8001,06 грн, потребительские расходы – 901,27 грн.
В среднем одно домохозяйство тратит на питание – 4070,71 грн в месяц.
Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты – 23,1% или 941 грн в месяц.
Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты – 15,5% или 630 грн.
Далее идут молоко, сыр и яйца (11,9% или 484 грн в месяц). За овощи, включая картофель, украинцы платят 10,2% или 415 грн.
На сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия украинцы тратят 7,5% или 305 грн. На сало одна семья тратит 1,7% или 72 грн в месяц.
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