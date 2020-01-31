В Нафтогазе назвали полученную от Газпрома сумму за транзит газа

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В январе Нафтогаз получил 578,4 млн долларов за транзит газа из России – за декабрь, январь и февраль.
Об этом у себя в FACEBOOK написал исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко.
“В январе Нафтогаз получил 239,5 млн долл. за транзит в декабре, а также 175,1 млн долл. предоплаты за январь и 163,8 млн за февраль. Всего: 578,4 млн долл.”, – написал Витренко.
По его словам, Украина не “обменяла” исковые требования в новом арбитраже на новый транзитный контракт. В январе Нафтогаз бы получил только 239,5 млн долларов, и это был бы “последний платеж за транзит”.
Исполнительный директор Нафтогаза отметил также, что в случае продолжения предыдущего контракта на транзит, в январе компания бы все равно получила только эти 239,5 млн долларов, потому, что по старому контракту не было подписки.
“И даже в феврале по старому контракту Нафтогаз бы получил значительно меньше денег за транзит в январе, чем Газпром заплатил за него по новому контракту. Дело в том, что ранее Газпром платил только за фактически транспортированные объемы, а они составили лишь 46% от законтрактованных. А вот в новом контракте уже действует принцип “качай или плати”. Иными словами, если сравнить с предыдущим контрактом, то из-за действия этого принципа в января 2020 года фактическая ставка транзита газа для Газпрома была более чем в два раза выше, чем в декабре 2019 года”, – добавил он.
Напомним, в результате трехсторонних переговоров “Украина-Россия-Европейский Союз” стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки – 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом, фактические объемы могут быть выше.
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