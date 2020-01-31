По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,333 млн и 57,595 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (66 и 34), максимальный курс продажи доллара 25,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,92-24,95 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активных заявок по доллару на сумму 94,888 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,2000 – 7 777

25,1000 – 5 555

24,9000 – 10 000

24,9000 – 20 000

24,9000 – 10 000

24,8800 – 60 000

24,8700 – 70 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,8800 – 23 000

24,8800 – 30 000

24,8800 – 30 000

24,8800 – 40 000

24,8800 – 30 000

24,8900 – 40 000

24,8900 – 55 001

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9224 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8639 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.