Межбанк: вторник обещает быть динамичным

Вторник будет очень интересным и динамичным днем на валютном рынке. Вот основные факторы, которые не дадут сегодня скучать никому – ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку:

1). Вхождение бизнеса в обычный деловой ритм после начала нового месяца. Итоги января уже подведены и с сегодняшнего дня компании уже будут активно работать в обычном деловом формате. Это увеличит показатели статистики торгов и в сочетании с проведением сегодня аукциона по размещению ОВГЗ и периодом вывода дивидендов у “дочек” иностранных компаний (об этих факторах чуть ниже) добавит интриги по поведению курса в течение дня. По нашим расчетам 4 февраля объемы операций на торгах будут в пределах до $250 млн при заключении до 620 сделок;

2). Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Под разговоры инвесторов о том, что украинские облигации уже им не так интересны (что связано с понижением доходности по ним Минфином Украины при новых размещениях) – тем не менее интерес к ним у нерезидентов большой. Причина проста – доходность по нашим бумагам остается одной из самых высоких в мире и спекулянты продолжают играть с ними как с рисковым, но высокодоходным инструментом. Торг между Минфином Украины и инвесторами в части доходности по ОВГЗ продолжится и в этот раз.

Сегодня чиновники предложат облигации на общую сумму 4 млрд гривен по номиналу на сроки 154 и 483 дня, а также на 1106 дней. Если потенциальные покупатели облигаций и Минфин сойдутся в приемлемой для всех доходности этих бумаг – нерезиденты будут заводить и продавать валюту сегодня (аукцион) и завтра (расчеты по нему). Это увеличит предложение валюты на торгах и сработает в пользу гривны;

3). Период вывода дивидендов у «дочек» иностранных компаний. Идет традиционный период репатриации дивидендов у «дочек» иностранных компаний, что позволяет спекулянтам играть “на повышение” в эти дни за счет повышенного спроса на валюту со стороны таких клиентов;

4). Рост спроса на валюту со стороны импортеров, спекулятивные атаки на гривну и игра крупных экспортеров. Импортеры на опасениях роста курса последних дней – активно закрывают свои контракты, что увеличило давление на гривну. А спекулянты и экспортеры пытаются играть “на повышение” в момент ситуативной нехватки валюты на торгах;

5). Поведение НБУ. Вчера Нацбанк опять активно продавал доллар на пике роста спроса на валюту по 25,15 и 25,12 гривен, чем развернул тренд на межбанке не только до уровней начала торгов понедельника, а даже ниже. Сегодня за счет эффекта предстоящего аукциона по ОВГЗ и вчерашнего проседания курса – у НБУ может появиться шанс откупить потраченное ранее и даже на этом существенно заработать. Это с одной стороны – не даст доллару существенно подешеветь, но с другой стороны – психологически сыграет в пользу гривны.

По нашим данным, сегодня на торги выйдет несколько крупных нерезидентов с продажей валюты, что позволит регулятору вернуть часть резервов, потраченных за последние 10 дней. Это также сработает и на понижение курса на торгах.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,98 / 25,01

евро – 27,59 / 27,63

российский рубль – 0,3922 / 0,3932

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