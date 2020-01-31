В январе чистое сальдо НДС выросло на 127% - Верланов (инфографика)

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В январе доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов, администрируемых Государственной налоговой службой, с учетом сумм возмещенного налога на добавленную стоимость составили 22 млрд 380,1 млн грн. Это на 12,4%, или на 2 млрд 473,2 млн грн больше, чем в январе прошлого года.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Вместе с тем, в налоговой отметили, что в прошлом месяце доходы госбюджета составили на 5 млрд 852 млн грн меньше росписи. Там указали на ряд неблагоприятных внешних факторов, что в этом году влияют на наполнение.
“В этом году к сезонной специфике добавился ряд других неблагоприятных внешних факторов: высокий обменный курс гривны; низкая цена на газ, которая обусловила уменьшение объемов его добычи (а следовательно, и уменьшение рентных платежей); сокращение потребления энергоносителей из-за аномально теплой зимы, что привело к недопоступлению НДС и тому подобное. Также в декабре 2019 г. произошел резкий скачок налогооблагаемого импорта (+ 15% к ноябрю), что повлекло соответствующее уменьшение начисления внутреннего НДС в январе 2020”, – говорится в сообщении.
Также в налоговой сообщили, что разработали ряд мер, с помощью которых обеспечат выполнение доходной части бюджета в первом квартале.
В то же время, в ГНС отметили, что в январе благодаря системному улучшению администрирования налогов и пресечению незаконных схем все же удалось обеспечить чистое сальдо НДС в сумме 6 млрд 923,9 млн грн. Это на 127,3%, или на 3 млрд 879 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом, по информации налоговой службы, в прошлом месяце налогоплательщикам возместили 17 млрд 992,6 млн грн НДС.
“В 2019 нам впервые за 9 лет удалось выполнить свои обязательства по налоговой части бюджета. В этом году результат будет еще лучшим, ведь с каждым месяцем качество администрирования налогов растет, а борьба с минимизационными схемами становится все более эффективной”, – отметил глава ГНС Сергей Верланов.
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