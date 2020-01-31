Глава финкомитета Рады считает, что в Украине отсутствуют основания для дефолта

Несмотря на недополучение доходов в государственный бюджет в январе 2020 года, в Украине нет никаких оснований для дефолта.

Об этом в кулуарах Рады заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Пока я не вижу каких-либо оснований для дефолта”, – сказал Гетманцев, отвечая на вопрос, возможен ли дефолт в Украине из-за недополучения средств в бюджет за январь.

Напомним, по информации Минфина, доходы Государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше планового показателя на этот месяц.