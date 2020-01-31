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НБУ привел в соответствие с требованиями законодательства Украины порядок раскрытия банковской тайны

НБУ привел в соответствие с требованиями законодательства Украины порядок раскрытия банковской тайны

Национальный банк привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов”.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Что это дает. Этим Законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019 года, были внесены изменения, в частности, в статью 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

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Как действует. Государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

С этой целью Национальный банк упорядочил нормы Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14.07.2006 № 267, согласно законодательству.

Соответствующие изменения утверждены постановлением Национального банка №13 от 31 января 2020 года.

По материалам Finance.UA
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