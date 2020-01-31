Остаток средств в Госказне снизился до тревожного уровня

Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 миллиарда гривен, сократившись за месяц на 5,5 миллиарда гривен или на 31%.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

В то же время, по данным Казначейства, год назад средств на ЕКС было еще меньше – 11,93 млрд грн.

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 января 2020 года составляли 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем на 1 декабря 2019 года.

Минимальный остаток средств на Едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен – на 1 сентября.