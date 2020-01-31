Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S6 5G (фото)

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Вслед за информацией о существовании первого планшета с 5G-связью, Samsung официально анонсировала Galaxy Tab S6 5G.
Планшет является 5G-версией представленного около полугода назад Galaxy Tab S6. Главное отличие — устройство получило процессор Snapdragon 855 с модемом Qualcomm X50 5G.
Остальные спецификации идентичны — 10,5 дюймовый экран Super AMOLED WQXGA, четыре динамика от AKG by HARMAN, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Основная 8-Мп камера с дополнительным ультрашироким модулем на 5 Мп. Также тут предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. При толщине 5,7 мм Galaxy Tab S6 5G весит 420 г.
Фото: tehnot.com
Спецификации Samsung Galaxy Tab S6 5G:
Фото: tehnot.com
Samsung Galaxy Tab S6 5G будет продаваться в цвете Mountain Gray по цене примерно 850 долларов.
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