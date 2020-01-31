Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S6 5G (фото)

Вслед за информацией о существовании первого планшета с 5G-связью, Samsung официально анонсировала Galaxy Tab S6 5G.

Планшет является 5G-версией представленного около полугода назад Galaxy Tab S6. Главное отличие — устройство получило процессор Snapdragon 855 с модемом Qualcomm X50 5G.

Остальные спецификации идентичны — 10,5 дюймовый экран Super AMOLED WQXGA, четыре динамика от AKG by HARMAN, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Основная 8-Мп камера с дополнительным ультрашироким модулем на 5 Мп. Также тут предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. При толщине 5,7 мм Galaxy Tab S6 5G весит 420 г.



Фото: tehnot.com

Спецификации Samsung Galaxy Tab S6 5G:

дисплей: Super AMOLED , 10,5 дюйма, 2560х1600 пикселей;

, 10,5 дюйма, 2560х1600 пикселей; процессор: 7-нм Snapdragon 855, GPU Adreno 640;

Adreno 640; оперативная память: 6 ГБ;

встроенная память: 128 ГБ, microSD до 1 ТБ;

аккумулятор: 7040 мАч;

камеры: основная 13 + 5 Мп (угол обзора 123°), фронтальная на 8 Мп;

операционная система: Android 10 с оболочкой One UI 2.0;

связь: 5G, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS , ГЛОНАСС , Beidou, Galileo;

, , Beidou, Galileo; звук: 4 динамика AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos;

с поддержкой технологии Dolby Atmos; габариты: 244,5 х 159,5 х 5,7 мм;

вес: 420 граммов.



Фото: tehnot.com

Samsung Galaxy Tab S6 5G будет продаваться в цвете Mountain Gray по цене примерно 850 долларов.