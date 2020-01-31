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НБУ: Украина в прошлом году выплатила 1,6 млрд долл. долга МВФ

НБУ: Украина в прошлом году выплатила 1,6 млрд долл. долга МВФ

Чистое погашение Украиной задолженности Международному валютному фонду в 2019 году составило 1,6 млрд долл..

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Чистое погашение задолженности перед МВФ составило 1,6 млрд долл. США”, – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2019 года Украина погасила 560,9 миллиона долларов долга перед Международным валютным фондом.

Украина в 2020 году должна вернуть Международному валютному фонду почти 1,4 мдрд долларов.

По материалам УНН
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