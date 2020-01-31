LG работает над уникальным смартфоном цилиндрической формы с выдвижным дисплеем (патент)

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Смартфоны компании LG сейчас не на пике популярности. Но, похоже, компания, хочет полноценно вернуться на этот рынок, патентуя новые очень оригинальные идеи.
Южнокорейский производитель показал новый патент.
В патенте описан смартфон с гибким дисплеем. Но он не складывается вдвое, а сворачивается в цилиндр.
Фото: 24tv.ua
Таким образом пользователи смогут самостоятельно выбирать размер дисплея устройства. В верхней части цилиндрического корпуса расположены динамик и камера, состоящая всего из одного датчика.
Интересно, что для обычного использования совсем не обязательно выдвигать дисплей, ведь в свернутом виде для пользователя будет видна часть смартфона, на которой можно будет видеть сообщения, время, заряд батареи и др.
Эту патентную заявку уже подали в Учреждение по патентам и товарным знакам (USPTO) США.
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