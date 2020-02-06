Украинцы не готовы мириться с высокими зарплатами чиновников, - опрос

Большинство украинцев считает несправедливыми высокие зарплаты, надбавки и премии, которые получают министры, их заместители, а также руководители отдельных государственных предприятий (“Укрпочта”, НАК “Нафтогаз”, “Укроборонпром” и другие).

Об этом свидетельствует социологический опрос Центра социального мониторинга, который проводился совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

В частности, детально проинформированы о высоких зарплатах чиновников 47,9% украинцев, которые приняли участие в опросе. Знают об этой ситуации хотя бы что-то 45,6%, а не слышали о проблеме — 6,5%. При этом 88,7% считают несправедливым такое положение вещей. Готовы мириться с высоким заработком чиновников 5%, а не смогли изложить свою позицию 6,3% респондентов. Отметим также, что из-за зарплат 61,7% опрошенных стали хуже относиться именно к премьер-министру Алексею Гончаруку, а 67,4 — ко всем, кто занимает госдолжность и получает высокую зарплату.

Социологи также выяснили, что 31,1% респондентов считает, что зарплата руководителя госпредприятия и его подчиненного не должна различаться больше, чем в два раза. Разницу больше, чем в 5 раз, поддерживают только 6%.

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