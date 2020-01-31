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Что читатели Finance.ua думают о «зеленой волне» в Киеве

Что читатели Finance.ua думают о «зеленой волне» в Киеве

Недавно Finance.ua писал о лайфхаке для водителей, которым поделился мер Киева Виталий Кличко.

По его словам, для более быстрого передвижения по столице на авто надо «поймать» зеленую волну светофоров — специально настроенную систему их тайминга.

Мер отметил, при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с «зеленой волной» движения, и для того, чтобы быстро проехать по городу и «поймать» на каждом светофоре зеленый свет, нужно всего лишь соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час.

Все это Кличко проиллюстрировал в видео с наглядным примером действия «зеленой волны». Но форумчанин под ником unicdima убеждает, что такая схема в реальности не работает нигде, кроме улицы, где снято видео:

Пользователь avk тоже отрицает действенность такого метода передвижения на автомобиле и причиной тому называет огромное количество машин на дорогах столицы:

Также форумчан, среди которых и tigr-uu интересует вопрос: как ездить «по волне» там, где светофоров нет?

eduard_k считает, что такими советами мерия Киева облегчает жизнь себе, но никак не водителям:

Большинство пользователей, как и LOKY, считают, что столичным властям нужно серьезно поработать над тем, чтобы нормализовать ситуацию на дорогах Киева:

По материалам Finance.UA
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