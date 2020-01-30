Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто (видео)

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Для более быстрого передвижения по столице на авто надо “поймать” зеленую волну светофоров – специально настроенную систему тайминга светофоров.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в FACEBOOK.
“Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с «зеленой волной» движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, “поймав” на каждом светофоре зеленый свет”, – говорится в сообщении.
Что для этого необходимо:
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“Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%”, – добавил Кличко.
С перечнем маршрутов “зеленой волны” можно ознакомиться по ссылке.
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