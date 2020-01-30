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Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто (видео)

Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто (видео)

Для более быстрого передвижения по столице на авто надо “поймать” зеленую волну светофоров – специально настроенную систему тайминга светофоров.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в FACEBOOK.

“Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с «зеленой волной» движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, “поймав” на каждом светофоре зеленый свет”, – говорится в сообщении.

Что для этого необходимо:

  • соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час;
  • это увеличит среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12%, улучшит экологическое состояние окружающей среды.

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“Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%”, – добавил Кличко.

С перечнем маршрутов “зеленой волны” можно ознакомиться по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют результаты исследования портала TomTom, Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.
  • По данным рейтинга, киевляне проводят в пробках в среднем 30 минут в день. За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов.
  • Также во всемирном рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18-е место), Харьков (29-е место) и Днепр (47-е место).

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По материалам Finance.UA
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