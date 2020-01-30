Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто (видео)

Для более быстрого передвижения по столице на авто надо “поймать” зеленую волну светофоров – специально настроенную систему тайминга светофоров.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в FACEBOOK.

“Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с «зеленой волной» движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, “поймав” на каждом светофоре зеленый свет”, – говорится в сообщении.

Что для этого необходимо:

соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час;

это увеличит среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12%, улучшит экологическое состояние окружающей среды.

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“Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%”, – добавил Кличко.

С перечнем маршрутов “зеленой волны” можно ознакомиться по ссылке .

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют результаты исследования портала TomTom, Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

По данным рейтинга, киевляне проводят в пробках в среднем 30 минут в день. За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов.

Также во всемирном рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18-е место), Харьков (29-е место) и Днепр (47-е место).

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