Гончарук прокомментировал возможность разделения Минэкономразвития

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пока не будут разделять на отдельные ведомства, в то же время по этому вопросу идут консультации.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук 3 января во время презентации программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

«Минэкономразвития разделять пока не планируем, но сейчас продолжаются консультации. Есть определенные идеи по реорганизации», — сказал Гончарук.

Напомним, Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Алексеем Гончаруком вопрос разделения министерств, которые существовали в начале работы этого правительства.

В частности, он указал на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства: “Оно занимается всем, включая сельское хозяйство. Сейчас нужен новый концепт и новый подход».

Также президент упомянул Министерство культуры, молодежи и спорта и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Предложения о разъединении ведомств должен подать премьер-министр.