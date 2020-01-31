Гончарук прокомментировал возможность разделения Минэкономразвития

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пока не будут разделять на отдельные ведомства, в то же время по этому вопросу идут консультации.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук 3 января во время презентации программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
«Минэкономразвития разделять пока не планируем, но сейчас продолжаются консультации. Есть определенные идеи по реорганизации», — сказал Гончарук.
Напомним, Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Алексеем Гончаруком вопрос разделения министерств, которые существовали в начале работы этого правительства.
В частности, он указал на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства: “Оно занимается всем, включая сельское хозяйство. Сейчас нужен новый концепт и новый подход».
Также президент упомянул Министерство культуры, молодежи и спорта и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Предложения о разъединении ведомств должен подать премьер-министр.
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