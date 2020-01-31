0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Гончарук прокомментировал возможность разделения Минэкономразвития

Гончарук прокомментировал возможность разделения Минэкономразвития

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пока не будут разделять на отдельные ведомства, в то же время по этому вопросу идут консультации.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук 3 января во время презентации программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

«Минэкономразвития разделять пока не планируем, но сейчас продолжаются консультации. Есть определенные идеи по реорганизации», — сказал Гончарук.

Напомним, Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Алексеем Гончаруком вопрос разделения министерств, которые существовали в начале работы этого правительства.

В частности, он указал на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства: “Оно занимается всем, включая сельское хозяйство. Сейчас нужен новый концепт и новый подход».

Также президент упомянул Министерство культуры, молодежи и спорта и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Предложения о разъединении ведомств должен подать премьер-министр.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.