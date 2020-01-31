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H&M планирует превратить часть магазинов в хабы для онлайн-торговли — FT

H&M планирует превратить часть магазинов в хабы для онлайн-торговли — FT

Сеть магазинов одежды H&M планирует трансформировать часть своих магазинов в логистические хабы для онлайн-торговли.

Об этом пишет Financial Times.

«Мы думаем, что роль магазинов изменится. Мы можем использовать наши магазины еще лучше в качестве логистических центров для доставки, самовывоза и возврата (заказов. – Ред.)», — отметил СЕО и будущий основной владелец H&M Карл Юхан Перссон.

В этом году сеть H&M вырастет всего на 25 магазинов — наименьшее количество за последние десятилетия. Компания планирует открыть 200 новых точек на развивающихся рынках и закрыть около 175 магазинов в Европе и Северной Америке.

За последние десять лет H&M вложил в развитие оффлайн-магазинов больше чем конкуренты из Zara, но уступил испанской компании статус крупнейшего ритейлера.

Напомним, что недавно H&M объявил о планах сменить руководство компании — основной владелец холдинга H&M Стефан Перссон передает компанию своему сыну Карлу Юхану Перссону, который на данный момент занимает пост СЕО. Новым гендиректором H&M впервые станет женщина — Хелена Хельмерссон.

По материалам НВ
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