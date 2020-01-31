После новогодних каникул китайские биржи рухнули

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Китайские фондовые биржи, открывшиеся 3 февраля, после новогодних каникул обвалились более чем на 8% на фоне распространения в стране нового типа коронавируса.
Указано, что основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 9:37 по местному времени упал на 8,07% — до 2736,28 пункта, на 8,54%, или 9769,91 пункта обвалился шэньчжэньский Shenzhen Component.
Известно, что в последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, накануне китайского Нового года, за время этих каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число умерших — в 20.
Ранее сообщалось, что число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы — 17 205 человек.
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