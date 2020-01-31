0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 514 0

После новогодних каникул китайские биржи рухнули

После новогодних каникул китайские биржи рухнули

Китайские фондовые биржи, открывшиеся 3 февраля, после новогодних каникул обвалились более чем на 8% на фоне распространения в стране нового типа коронавируса.

Указано, что основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 9:37 по местному времени упал на 8,07% — до 2736,28 пункта, на 8,54%, или 9769,91 пункта обвалился шэньчжэньский Shenzhen Component.

Известно, что в последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, накануне китайского Нового года, за время этих каникул число зараженных выросло в 30 раз, а число умерших — в 20.

Ранее сообщалось, что число смертей от нового коронавируса в Китае возросло до 361, инфицированы — 17 205 человек.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.