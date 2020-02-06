Украинцы в 2019 году стали в два раза чаще летать в Польшу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинцы стали почти в 2 раза чаще использовать самолеты для поездок к Польшу в 2019 году по сравнению с 2018 годом, сообщает ОО «Европа без барьеров».
Границу в польских аэропортах в прошлом году пересекли 700 тыс. граждан Украины, тогда как годом ранее этот показатель составлял 404 тыс., а в 2017 году — 204 тыс.
Общее число пересечений границы Польши и Украины в обоих направлениях выросло на 1% до 21,7 млн раз. Граждане Украины въезжали в Польшу всеми путями 10,4 млн раз, из которых 9,66 млн пересечений пришлось на наземную границу.
Польские пограничники не пустили в страну в 2019 году 58,5 тыс. украинцев, что на 25% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 46,7 тыс. Абсолютное большинство отказов произошло на наземных границах. При этом в 34,9 тыс. случаев отказ был связан с отсутствием подтверждения поездки, в 12,8 тыс. случаев — из-за недостатка денег.
Данная информация основывается на статистике Пограничной службы Польши и исследованиях ОО «Европа без барьеров».
В настоящее время рейсы между Украиной и Польшей выполняют сразу четыре авиакомпании: МАУ, LOT, Wizz Air и Ryanair.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 4614 4
Пенсии в ЕС: женщины в среднем получают на 30% меньше мужчинВчера, 10:10 - 434 3
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 20053 2
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 20053 2
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 4614 4
Конкуренция-2019: в каких профессиях царит кадровый голодВчера, 09:24 - 3812
Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий месяцаВчера, 14:16 - 2034
Пограничники назвали страны, которые пользовались популярностью у украинцев в 2019 годуВчера, 07:41 - 1086
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 477
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 562
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 851
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1210
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1008