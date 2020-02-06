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Украинцы в 2019 году стали в два раза чаще летать в Польшу

Украинцы в 2019 году стали в два раза чаще летать в Польшу

Украинцы стали почти в 2 раза чаще использовать самолеты для поездок к Польшу в 2019 году по сравнению с 2018 годом, сообщает ОО «Европа без барьеров».

Границу в польских аэропортах в прошлом году пересекли 700 тыс. граждан Украины, тогда как годом ранее этот показатель составлял 404 тыс., а в 2017 году — 204 тыс.

Общее число пересечений границы Польши и Украины в обоих направлениях выросло на 1% до 21,7 млн раз. Граждане Украины въезжали в Польшу всеми путями 10,4 млн раз, из которых 9,66 млн пересечений пришлось на наземную границу.

Польские пограничники не пустили в страну в 2019 году 58,5 тыс. украинцев, что на 25% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 46,7 тыс. Абсолютное большинство отказов произошло на наземных границах. При этом в 34,9 тыс. случаев отказ был связан с отсутствием подтверждения поездки, в 12,8 тыс. случаев — из-за недостатка денег.

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Данная информация основывается на статистике Пограничной службы Польши и исследованиях ОО «Европа без барьеров».

В настоящее время рейсы между Украиной и Польшей выполняют сразу четыре авиакомпании: МАУ, LOT, Wizz Air и Ryanair.

По материалам Avianews.com
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