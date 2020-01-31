Партии и кампании финансирует один из 1500 украинцев (аналитика)

За последние два года около 20 тысяч украинцев официально профинансировали политиков более чем на 4 миллиарда гривен. Средний взнос – 121 тысяча гривен или почти 5 тысяч долларов США. Такие данные Движение ЧЕСТНО получило из финансовых отчетов партий и кандидатов за 2018-й и три квартала 2019 года.

Об этом пишет Движение ЧЕСТНО в аналитике.

По закону украинские партии могут финансировать юридические лица (бизнес или общественные организации) и физические лица (обычные граждане). Подсчеты показывают, что последние делают это чаще.

В течение последних двух лет физические лица дали 2,4 миллиарда гривен партиям и кандидатам на президентских выборах.

Еще около 509 миллионов отдали 281 предприятие и общественная организация. Также, около полумиллиарда гривен поступило в избирательные фонды кандидатов в нардепы.

То есть, партии и кандидаты в президенты собрали около 4 миллиардов гривен. Эта сумма равна годовому бюджету, например, города Винница.

Больше всего средств от физлиц, 564 миллиона, получила партия “Всеукраинское объединение “Батькивщина”. Движение ЧЕСТНО неоднократно выявляло, что эта партия якобы получала деньги от безработных, пенсионеров, медиков или педагогов. Хотя на самом деле оказывалось, что эти люди не знали о том, что финансируют эту политическую силу.

Больше, чем ВО “Батькивщина”, вложил в свое неудавшееся переизбрание президентом Петр Порошенко в течение января-апреля 2019 года.

Только у “Аграрной партии Украины” больше половины суммы взносов – от юрлиц. Политсилу часто финансировали сельскохозяйственные предприятия.

В Украине, без учета оккупированных территорий, проживает 30,1 миллиона избирателей. Таким образом, партии и национальные избирательные кампании финансирует лишь один из 1500 избирателей, или менее 0,07%.

У 13 из 37 партий доноров меньше, чем избирателей, в тысячи раз. К примеру, только один из 21 000 избирателей “Слуги народа” финансирует партию. И это не удивительно, ведь на сайте партии нет реквизитов для ее финансирования, а наименьший взнос составляет 20 тысяч гривен.

Один из 9000 избирателей дает деньги “Оппозиционной платформе – За жизнь” и один из 3000 – партии “Голос”.