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НБУ пришлось продавать валюту для замедления девальвации

НБУ пришлось продавать валюту для замедления девальвации

Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском валютном рынке в течение 27-31 января составили $143,5 млн.

При этом все $143,5 млн Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching), говорится в данных центробанка.

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив подсчитал, что 27 января НБУ продал $2 млн, 28 января – $5 млн, 29 января – $57 млн, 30 января – $28 млн, 31 января – $52 млн.

В то же время на прошлой неделе НБУ не покупал валюту.

Таким образом, с начала 2020 года покупка валюты Нацбанком составила $348 млн, а продажа $250 млн. Чистое сальдо покупки валюты Нацбанком составило $98 млн.

По материалам Финансовый клуб
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