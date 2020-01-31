НБУ пришлось продавать валюту для замедления девальвации

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Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском валютном рынке в течение 27-31 января составили $143,5 млн.
При этом все $143,5 млн Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching), говорится в данных центробанка.
Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив подсчитал, что 27 января НБУ продал $2 млн, 28 января – $5 млн, 29 января – $57 млн, 30 января – $28 млн, 31 января – $52 млн.
В то же время на прошлой неделе НБУ не покупал валюту.
Таким образом, с начала 2020 года покупка валюты Нацбанком составила $348 млн, а продажа $250 млн. Чистое сальдо покупки валюты Нацбанком составило $98 млн.
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