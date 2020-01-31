Добыча Газпрома в январе упала до минимума за три года из-за теплой погоды

Добыча природного газа российского Газпрома в январе 2020 года снизилась на 6% — до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года).

Об этом свидетельствуют расчеты «Интерфакс» на основе оперативных данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

И хотя этот показатель, как сообщается, существенно ниже результатов января 2019, 2018 и 2017 года, он значительно превосходит статистику января 2016 года (42,5 млрд куб. м) и 2015 года (42,52 млрд куб. об).

Отмечают, что главная причина такой динамики — неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте. В то время как Газпром ожидал, что в 2020 году январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом ранее.

Погода в первом месяце нового года оказалась самой теплой минимум за десятилетие. По данным «Системного оператора Единой энергетической системы», в январе 2020 года температура по ЕЭС России была примерно на 5 градусов выше, чем за последних три года.