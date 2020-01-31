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МВФ увидел прогресс на пути к утверждению новой программы для Украины

МВФ увидел прогресс на пути к утверждению новой программы для Украины

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что Украина демонстрирует “хороший прогресс” в выполнении предварительных условий Фонда по утверждению новой программы расширенного финансирования (EFF), о которой было предварительно заявлено в декабре.

Об этом она сказала в пятницу во время встречи в штаб-квартире МВФ.

“Я очень внимательно слежу за развитием ситуации с момента достижения (с Украиной. – Ред.) соглашения на рабочем уровне. У меня также была возможность встретиться с президентом Зеленским и командой в Давосе. То, что мы видим – это хороший прогресс”, – ответила глава Фонда на вопрос, насколько Украина и МВФ приблизились к утверждению новой программы расширенного финансирования.

Напомним, что в начале декабря прошлого года Кристалина Георгиева после телефонного разговора с Владимиром Зеленским официально объявила о достижении предварительной договоренности по новой трехлетней программе EFF на сумму $5,5 млрд. Тогда в Фонде подчеркнули, что для утверждения программы Исполнительным советом, Украина должна выполнить ряд “предварительных мер”. Однако, что именно предусматривают эти шаги, в МВФ не детализировали.

Комментируя то, какие “предварительные меры” все же должна реализовать украинская сторона, Кристалина Георгиева отметила, что одним из них было “представление бюджета, обоснованного в финансовом плане”. В МВФ также ожидают “шагов, связанных с верховенством права”, и будут следить за развитием этого вопроса в течение ближайших недель. Кроме того, директор-распорядитель МВФ обратила внимание на группы влияния, которые существуют в Украине.

“Наша направленность состоит в том, чтобы поддержать Украину на пути к улучшению конкурентной среды. Мы все признаем, что в стране существуют определенные заинтересованные круги (vested interests – англ.), которые не обязательно помогают достичь инклюзивного роста (направленного на решение социальных проблем. – Ред.)”, – отметила Георгиева.

В этой связи она подчеркнула, что МВФ готов поддержать нынешнюю украинскую власть на пути к задекларированным переменам.

“Мы все понимаем, с какой платформой баллотировался президент (Украины. – Ред.), и украинский народ избрал его за это. Следовательно, мы хотим сделать все возможное, чтобы обеспечить институциональную поддержку страны”, – отметила директор-распорядитель МВФ.

По материалам УКРИНФОРМ
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