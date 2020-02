Коллекционные монеты по случаю Brexit за почти 1000 фунтов стерлингов были раскуплены за считанные часы

1500 золотых 50-пенсовых монет, которые Королевский монетный двор Великобритании выпустил по случаю Brexit, раскупили за несколько часов. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов (свыше 31 тысячи гривен).

Как сообщает Evening Standard, памятную монету из золота 916,7 пробы запустили в продажу в пятницу, 31 января — в день выхода Великобритании из Европейского Союза. Теперь на сайте Королевского монетного двора отмечается, что весь тираж монет был распродан.

Распродали также 1500 памятных монет из красного золота, на реверсе которых изображена сцена битвы святого Георгия со змеем. Их стоимость составляла 800 фунтов стерлингов (почти 26,5 тысячи гривен).

Недоступен уже и набор из двух серебряных монет стоимостью 30 фунтов стерлингов (почти 1000 гривен), которые обозначают день вступления Великобритании в ЕС и выхода из нее. Всего Королевский монетный двор изготовил 5000 таких наборов.

При этом в обращение выпустят всего 10 миллионов обычных 50-пенсовых монет, на которых написано: «Мир, процветание и дружба со всеми государствами», а также дата Brexit — 31 января 2020 года.

The Gold Proof Withdrawal from the European Union 2020 UK 50p Coin and the 2-Coin Set are both now 100% reserved. The Silver Proof and Brilliant Uncirculated coins are still available >> https://t.co/WcBApLmaLx pic.twitter.com/HPAUupy83g