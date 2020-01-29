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Платежки за тепло: Зеленский ждет объяснений от двух областей

Платежки за тепло: Зеленский ждет объяснений от двух областей

Президент Владимир Зеленский ожидает объяснений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей из-за отсутствия уменьшения начислений за теплоснабжение в декабре.

Об этом говрили Президент Зеленский и премьер Алексей Гончару.

“Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один – получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего, – сказал он.

Задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны”.

Как видно из опубликованного на странице президента видео, во время совещания премьер Алексей Гончарук сообщил ему, что за декабрь люди в среднем получили от 5 до 35% меньше платежку за теплоснабжение.

Гончарук: “У нас есть области, которые не отреагировали на наш сигнал и не воспользовались тем инструментом, который был предоставлен правительством – это Черновицкая и Николаевская”.

По материалам Економічна Правда
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