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Столичный Центр коммунального сервиса предлагает дополнительные услуги

Столичный Центр коммунального сервиса предлагает дополнительные услуги

«Центр коммунального сервиса» принимает заявки на предоставление дополнительных платных услуг.

Об этом сообщается на сайте ЦКС.

Заявку можно оставить по ссылке.

Какие услуги можно заказать:

  • выполнить поверку, установку и замену квартирных счетчиков воды и отопления;
  • обслуживание и ремонт многотарифных счетчиков;
  • установка, замена и техническое обслуживание бойлера;
  • установка и замена сантехнического оборудования;
  • подключение бытовой техники;
  • прокладка труб ХВС и ГВС;
  • разводка водопровода и канализации;
  • охрана квартир, домов, офисов и нежилых помещений;
  • видеонаблюдение;
  • установка и обслуживание видеодомофонов;

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  • установка камер наблюдения;
  • охранная сигнализация;
  • система антизатопления.

Для своевременного и качественного выполнения заявки специалист звонит, чтобы согласовать удобную дату и время для клиента. После выполнения заявки специалист предоставляет акт выполненных работ.

Оставить заявку и проконсультироваться можно также:

  • по телефону контакт-центра ЦКС (044) 247-40-40 (для заказа услуги нажать 4);

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По материалам Finance.UA
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