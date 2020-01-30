Столичный Центр коммунального сервиса предлагает дополнительные услуги

«Центр коммунального сервиса» принимает заявки на предоставление дополнительных платных услуг.

Об этом сообщается на сайте ЦКС.

Заявку можно оставить по ссылке .

Какие услуги можно заказать:

выполнить поверку, установку и замену квартирных счетчиков воды и отопления;

обслуживание и ремонт многотарифных счетчиков;

установка, замена и техническое обслуживание бойлера;

установка и замена сантехнического оборудования;

подключение бытовой техники;

прокладка труб ХВС и ГВС ;

разводка водопровода и канализации;

охрана квартир, домов, офисов и нежилых помещений;

видеонаблюдение;

установка и обслуживание видеодомофонов;

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установка камер наблюдения;

охранная сигнализация;

система антизатопления.

Для своевременного и качественного выполнения заявки специалист звонит, чтобы согласовать удобную дату и время для клиента. После выполнения заявки специалист предоставляет акт выполненных работ.

Оставить заявку и проконсультироваться можно также:

по телефону контакт-центра ЦКС (044) 247-40-40 (для заказа услуги нажать 4);

в ближайшем сервисном центре .

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