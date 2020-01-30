Столичный Центр коммунального сервиса предлагает дополнительные услуги

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«Центр коммунального сервиса» принимает заявки на предоставление дополнительных платных услуг.
Об этом сообщается на сайте ЦКС.
Заявку можно оставить по ссылке.
Какие услуги можно заказать:
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Для своевременного и качественного выполнения заявки специалист звонит, чтобы согласовать удобную дату и время для клиента. После выполнения заявки специалист предоставляет акт выполненных работ.
Оставить заявку и проконсультироваться можно также:
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