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Примерно 23 млн лиц являются владельцами биткоина

Примерно 23 млн лиц являются владельцами биткоина

Аналитики компании Glassnode подсчитали, что количество биткоин-адресов с ненулевым балансом составляет 28,4 млн, а количество владельцев таких счетов составляет приблизительно 23,1 млн субъектов. Биржей, крупнейшей по объему накопленных средств, сейчас является Coinbase.

Ежедневный чистый прирост новых владельцев криптовалюты почти всегда был положительным.

Число обладателей криптовалюты растет линейно и стабильно, и это свидетельствует о зрелости рынка. За год количество адресов с балансом более 1 BTC выросло на 11%.

«В истории биткоина до сих пор был только 21 день, в течение которого прирост новых субъектов был отрицательным», — говорится в отчете.

Крупнейшими держателями первой криптовалюты с балансом более 100 тысяч BTC оказались семь бирж: Coinbase (983,8 тыс. BTC), Huobi (369,1 тыс. BTC), Binance (240,7 тыс. BTC), Bitfinex (214,6 тыс. BTC), Bitstamp (165,4 тыс. BTC), Kraken (132,1 тыс. BTC) и Bittrex (118,1 тыс. BTC).

В общей сложности эти биржи контролируют более 2,35 млн BTC, то есть около 13% от общего числа монет. Отметим, что еще две недели назад этот показатель составлял 10%.

Кроме того, больше тысячи биткоинов есть на счету у 1910 субъектов, а у 75 обладателей биткоинов на счету накоплено по 10 тыс. BTC.

По материалам Maanimo.com
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