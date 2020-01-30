Примерно 23 млн лиц являются владельцами биткоина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Аналитики компании Glassnode подсчитали, что количество биткоин-адресов с ненулевым балансом составляет 28,4 млн, а количество владельцев таких счетов составляет приблизительно 23,1 млн субъектов. Биржей, крупнейшей по объему накопленных средств, сейчас является Coinbase.
Ежедневный чистый прирост новых владельцев криптовалюты почти всегда был положительным.
Число обладателей криптовалюты растет линейно и стабильно, и это свидетельствует о зрелости рынка. За год количество адресов с балансом более 1 BTC выросло на 11%.
«В истории биткоина до сих пор был только 21 день, в течение которого прирост новых субъектов был отрицательным», — говорится в отчете.
Крупнейшими держателями первой криптовалюты с балансом более 100 тысяч BTC оказались семь бирж: Coinbase (983,8 тыс. BTC), Huobi (369,1 тыс. BTC), Binance (240,7 тыс. BTC), Bitfinex (214,6 тыс. BTC), Bitstamp (165,4 тыс. BTC), Kraken (132,1 тыс. BTC) и Bittrex (118,1 тыс. BTC).
В общей сложности эти биржи контролируют более 2,35 млн BTC, то есть около 13% от общего числа монет. Отметим, что еще две недели назад этот показатель составлял 10%.
Кроме того, больше тысячи биткоинов есть на счету у 1910 субъектов, а у 75 обладателей биткоинов на счету накоплено по 10 тыс. BTC.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко рассказал, как быстрее передвигаться по Киеву на авто (видео)10 ч. назад - 1428 6
В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен (фото)10 ч. назад - 3357 3
Новый Генплан Киева: какие промзоны и промрайоны застроят и озеленят12 ч. назад - 1528 3
Philips прекращает производство бытовой техники15 ч. назад - 6778 3
Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»8 ч. назад - 3627 3
Незнание английского лишило мужчину миллионовВчера, 18:00 - 18773 2
Philips прекращает производство бытовой техники15 ч. назад - 6778 3
Ставки пенсионного сбора при приобретении «легковушки»8 ч. назад - 3627 3
В НБУ показали, как будет выглядеть новая банкнота в 200 гривен (фото)10 ч. назад - 3357 3
Криптовалюта, которую разрабатывает Китай, подорвет господство доллара на мировом рынке - Deutsche Bank14 ч. назад - 2506 1
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусеПозавчера, 13:10 - 403
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 2479 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4309
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2139
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1190