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Криклий: хотим развивать в Украине модель авиатакси

Криклий: хотим развивать в Украине модель авиатакси

Министерство инфраструктуры хочет, чтобы в Украине востребованной стала модель авиатакси – для этого министерство, в частности, предлагает отменить НДС на внутренние авиаперевозки.

Об этом в интервью НВ заявил глава ведомства Владислав Криклий.

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“У нас есть правильная законодательная инициатива: мы убираем налог на добавленную стоимость на внутренние перевозки. В дальнейшем хотим по акцизам поработать в этом же направлении”, – рассказал министр.

“Хочется больше таких авиамаршрутов, как Киев – Запорожье, когда цена сопоставима с железнодорожным билетом или на 15−20% дороже. И мы должны все больше таких маршрутов запускать”, – подчеркнул он.

По его словам, в 2019 году пассажиропоток в Украине вырос чуть меньше, чем на 20%, и потенциал для роста есть.

“Нам есть куда расти, мы только подходим к показателям Молдовы. А надо все-таки набирать темпы. Для этого мы изучаем возможность сдачи в концессию четырех аэропортов”, – заявил Криклий.

По его словам, речь идет об аэропортах Львова, Херсона, Запорожья и Черновцов.

По материалам НВ
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