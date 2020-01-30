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Верланов отчитался о рекордном возмещении НДС в 2019 году

Верланов отчитался о рекордном возмещении НДС в 2019 году

Государственная налоговая служба повышает ритмичность и полноту возмещения налога на добавленную стоимость. Так, по итогам 2019 года налогоплательщикам возместили 151,9 млрд грн НДС. Это на 15,4 %, или на 20,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

В Государственной налоговой службе также подчеркнули, что если в 2018 году было возмещено лишь 89,9% от заявленных 146,4 млрд грн, то в 2019 году – 99,4% от 152,8 млрд грн.

“Мы не стоим на месте, постоянно улучшаем качество администрирования и аналитической работы. Благодаря этому с каждым днем возможностей для манипуляций с НДС становится все меньше, а значит – предприятия реального сектора начинают получать возмещение ритмично и в полном объеме”, – заявил глава ГНС Сергей Верланов.

“Для нас немаловажно, что инвесторы имеют положительные изменения”, – подчеркнул глава налоговой.

По материалам Комментарии
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