Верховный суд перенес рассмотрение дела Суркисов по Приватбанку

Верховный суд перенес рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок.

Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Министерства финансов и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов,

Ранее братья Суркисы добились в судах низших инстанций отмены решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как сообщил журналистам начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, решение о переносе дела Верховный суд принял в пятницу в связи ходатайством правительства о замене в этом производстве стороны с Министерства финансов на Кабинет министров.