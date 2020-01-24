Кибератаки и кража данных клиентов: Как изменились мошеннические действия в банковской системе (исследование)

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В период 2015 – 2018 гг. расширилась типология мошеннических действий, которые включают кражу персональных данных и установление контроля за счетами жертв, кибератаки.
Об этом свидетельствуют результаты исследования KPMG.
Исследование в банковской сфере было проведено в период ноябрь 2018 года – февраль 2019 года в 43 розничных банках, 13 из которых расположены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 5 – в Америке и 25 – в Европе, на Среднем Востоке и в Африке (EMA). 18 из этих банков имели доход более 10 млрд долл. США, а 31 банк имел свыше 10 000 сотрудников в разных странах мира.
“По данным нашего исследования, ущерб от мошенничества увеличиваются более быстрыми темпами, чем расходы на управление рисками. Необходимо срочно провести новый анализ трендов”, – заявил Дэвид Хикс, ведущий партнер глобальной практики Форензик KPMG International.
Результаты исследования:
Самый большой вызов для банков:
Позиция клиентов:
Большинство респондентов инвестировали в следующие методы прогнозирования, предотвращения и выявления попыток мошенничества:
Как отмечается в исследовании, методы мошенников становятся все изощреннее. Банки должны научить клиентов навыкам, чтобы не стать жертвами мошенников:
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