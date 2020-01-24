Тариф на транзит российского газа через Украину вырастет на 2% — СМИ

“Газпром” и “Нафтогаз” договорились о повышении тарифа на транзит российского газа через Украину до $2,66 за тысячу кубометров на 100 км.

Об этом со ссылкой на проект документа и источники в обеих компаниях сообщает РБК.

Указано, что при прокачке 225 млрд кубометров по транспортным системам Украины “Нафтогаз” заработает минимум $7,13 млрд. При этом расчеты соответствуют заявлению Президента Украины Владимира Зеленского о более $7 млрд доходов, сделанному им в конце 2019 года.

Известно, что предыдущий контракт, действовавший 10 лет, устанавливал тариф в $2,61 за тысячу кубометров на 100 км, что на 1,9% ниже новой цены. С учетом протяженности газотранспортной системы Украины “Газпром” заплатит $31,72 за транзит тысячи кубометров. При этом, в отличие от условий предыдущего контракта, ставка фиксируется на 5 лет и не привязана к рыночной цене газа в Европе.

Также при увеличении объемов поставок через Украину “Газпром” будет бронировать у Украины дополнительные мощности с повышающим коэффициентом к стандартной ставке. Рост ставки зависит от срока бронирования: 10% за бронь на квартал, 20% за бронь на месяц и 45% — на сутки.