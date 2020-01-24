Стали известны детали контракта на транзит российского газа через Украину

Плата за транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году вырастет как минимум на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между российским “Газпромом” и украинским “Нафтогазом”, который был подписан в декабре прошлого года сроком на пять лет. По данным источников издания, в подписанной версии договора условия сохранились.

Согласно документу, общий объем транзита российского газа через украинскую ГТС до 2024 года составит 225 миллиардов кубометров. В нынешнем году планируется прокачать 65 млрд кубометров, а в период с 2021 по 2024 год по 40 млрд кубометров ежегодно. В прошлом году “Газпром” прокачал через Украину около 90 млрд кубометров газа.

Стоимость транзита российского газа через Украину составит 31,72 доллара за тысячу кубометров. За пять лет “Нафтогаз” сможет заработать более 7 миллиардов долларов. Ставка транзита в новом контракте зафиксирована на весь срок его действия. В предыдущем контракте, который действовал десять лет, до конца 2019-го, ставка транзита не была фиксированной — она вычислялась по формуле, привязанной в том числе к стоимости газа в Европе.