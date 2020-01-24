Мост, который строят не первый десяток лет: показали ход работ (фото)

В Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста, который столичные власти пообещали открыть до конца этого года. В КГГА показали фотоотчет о проделанной работе.

На данный момент продолжается процесс сварки металлоконструкции части моста в направлении Подола. Через несколько месяцев с помощью кранов ее установят на место. И потом подрядчики обещают достроить часть перегона моста от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Сейчас строители бетонируют опоры.

фото КГГА

Немецкая компания уже поставила часть натяжных тросов в количестве 4 шт. Весной будут доставлены еще 68 шт., а в мае начнутся работы по их установке.

фото КГГА

Этот мост будет самым большим арочным мостом в Европе с пропускной способностью до 60 тыс. автомобилей в сутки.

Напомним, документация о планах строительства Подольско-Воскресенского моста датирована 1979 годом, а строительство началось в 90-х, но потом процесс законсервировали. Возобновили строительство в 2003 году. Киевские власти выделили на долгострой почти 7 млрд грн, половину из которых (3 млрд) направят в этом году.