На украинский рынок выходит новая международная платежная система

Национальный банк Украины принял решение о согласовании изменений в правила платежной системы “Forpost”, а также изменит ее статут и название, сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается на сайте регулятора, отныне платежная система будет именоваться как международная платежная система “NovaPay”. Ранее –внутригосударственная платежная система “Forpost “.

Добавим, что платежная система “Forpost” была создана в 2012 году оператором экспресс-доставки “Новая почта” и занималась денежными переводами внутри Украины.

Напомним, Нацбанк заявил о переходе на международный стандарт ISO 20022, который упростит механические процессы при проведении платежей, удешевит транзакции и повысит гарантированность их доставки. Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта “Трансформация финансового сектора” (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития.