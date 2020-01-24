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Межбанк: гривна смогла отвоевать свои позиции

Межбанк: гривна смогла отвоевать свои позиции

Четверг прошел очень интересно на валютном рынке. Гривна при стартовой негативной для нее ситуации (спрос активно превышал предложение и это грозило новым скачком курса), тем не менее смогла частично отвоевать ранее утраченные позиции.

За день курс на межбанке просел с утренних 24,96/24,99 до 24,86/24,90 гривен, а на наличном рынке к вечеру 30 января обменки финкомпаний ставили курс продажи в пределах 24,90-24,95 гривен, хотя еще с утра продавали доллар по 25,10-25,20.

Ответ достаточно прост – НБУ сменил тактику последних дней. Вместо выхода на торги с интервенцией по продаже недостатающего доллара в середине сессии (когда котировки уже были разогреты и находились существенно выше утренних) – сегодня регулятор достаточно быстро “засветился” на рынке с продажей доллара по 24,99 гривны, чем сбил пыл как продавцов, так и спекулянтов (они уже нацелились на котировки выше отметки в 25 гривен).

Покупатели, увидев котировки НБУ – несколько успокоились и перестали лихорадочно скупать валюту, а продавцы испугались возможного отката рынка и стали сами активнее продавать валюту. Это привело к снижению курса и к небольшому росту спроса к концу сессии – в конечном итоге привело к удешевлению доллара по итогам сессии четверга.

Стартовал межбанк с утренних 24,96/24,99 гривен за доллар, что изначально было выше вчерашнего закрытия 24,88/24,91. Общий настрой рынка был негативным для нацвалюты – спрос нарастал на фоне низкого предложения и это давало возможность спекулянтам быстро загнать курс выше отметки в 25 гривен. А продавцы не спешили с заключением сделок, выжидая максимального уровня цен.

Но НБУ вышел на торги с котировкой продажи по 24,99 гривны и это привело к быстрому развороту рынка. Продавцы стали активнее распродавать валюту, а покупатели даже начали позволять себе торговаться. На 11:00 доллар подешевел до 24,94/24,97 гривен, а к 12 часам просел еще – до 24,90/24,94 гривен.

К обеду курс опустился до 24,825/24,855 и в этих пределах находился почти до 15 часов. После завершения самой активной фазы сессии – курс вырос до 24,84/24,87 на 15:00 и до 24,85/25,88 к 16 часам.

На единичных сделках в последний час сессии спрос опять превышал предложение и доллар достиг уровня 24,86/24,90 к завершению сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,85 / 24,86
евро – 27,40/ 27,47
российский рубль – 0,392 / 0,398

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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