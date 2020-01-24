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Lincoln объявил о разработке своего первого полностью электрического кроссовера на платформе Rivian

Lincoln объявил о разработке своего первого полностью электрического кроссовера на платформе Rivian

Lincoln официально объявил о разработке своего первого полностью электрического кроссовера на платформе Rivian.

Новинка присоединится к подключаемым гибридам Lincoln Aviator и Corsair Grand Touring, которые уже присутствуют в линейке автопроизводителя. Однако в отличие от знакомых моделей с классической компоновкой, плод сотрудничества будет абсолютно новой моделью, построенной на «скейтборд»-платформе.

Разработка Rivian будет модифицирована под требования Lincoln, однако сохранит все свои особенности. Она представляет собой компактную плоскую основу, среднюю часть которой занимает блок батарей, а для движения используются отдельные компактные электродвигатели для каждого из колес. Именно на такой архитектуре построены электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S с мощностью до 750 л.с., батареей на 180 кВтч и ценником от $70 000, которые должны выйти на рынок в 2020 году.

Выход премиального электрического SUV от Lincoln станет частью глобального стратегического плана Ford Motor Company по электрификации модельного ряда, в рамках которого компания инвестирует более $11,5 млрд в реализацию соответствующих проектов, включая электрокроссовер Mustang Mach-E и электрический пикап F-150.

Официально сроки выхода первого электромобиля Lincoln не озвучиваются, однако по данным Reuters это произойдет в конце 2021 — начале 2022 года.


Фото: media.lincoln.com

По материалам ITC.ua
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