На Буковине обезврежена банда, продававшая поддельные ID-карты (фото)

Оперативники задокументировали мошенническую деятельность преступной группы, в состав которой входили пятеро буковинцев в возрасте 34-50 лет.

Правоохранители выяснили, что двое мужчин изготавливали фиктивные внутренние паспорта граждан Евросоюза. Поддельные документы они сбывали через своих сообщников-предпринимателей, которые оказывали гражданам помощь в трудоустройстве за пределами Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Таким образом, злоумышленники продавали фальшивые паспорта под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство в странах Европейского Союза. Сотрудники полиции задокументировали несколько фактов таких мошеннических действий.



У правонарушителей изъята оргтехника, использовавшаяся для подделки документов, поддельные голографические защитные элементы, черновая документация, поддельные ID-карты резидентов Евросоюза, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу.

Полиция устанавливает обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к указанной преступной деятельности.