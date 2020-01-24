Медики создают умную повязку для диагностики и лечения болезней

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Китайские исследователи разрабатывают умную повязку, обеспечивающую более эффективное лечение. Она способна не только сигнализировать о наличии бактериальной инфекции в организме, но и самостоятельно вводить пациенту лекарство в оптимальных дозах.
Часто врачи назначают пациентам антибиотики в качестве меры предосторожности до полного выздоровления. Однако иногда это приводит к тому, что у инфекции вырабатывается иммунитет к определённым антибиотикам, и лечение может затянуться. По словам китайских учёных, их разработка решает эту проблему.
Фото: 4pda.ru
При наличии у человека бактериальной инфекции повязка способна менять свой цвет, указывая на устойчивость болезни к вводимым лекарствам. Кроме того, она может вводить в организм антибиотик только по необходимости, предотвращая передозировку и вырабатывание иммунитета у вируса.
Фото: 4pda.ru
Повязка меняет свой цвет от зелёного к жёлтому и красному в зависимости от наличия в организме инфекций.
Повязка уже тестировалась на мышах. На основе полученных данных был разработан материал, способный обнаруживать бактерии на ранах. В случае использования повязки с чувствительными к лекарствам бактериями она меняла свой цвет с зелёного на жёлтый. Если же средство не действовало — она краснела.
Пока что разработка требует дополнительного изучения и тестирования.
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