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Медики создают умную повязку для диагностики и лечения болезней

Медики создают умную повязку для диагностики и лечения болезней

Китайские исследователи разрабатывают умную повязку, обеспечивающую более эффективное лечение. Она способна не только сигнализировать о наличии бактериальной инфекции в организме, но и самостоятельно вводить пациенту лекарство в оптимальных дозах.

Часто врачи назначают пациентам антибиотики в качестве меры предосторожности до полного выздоровления. Однако иногда это приводит к тому, что у инфекции вырабатывается иммунитет к определённым антибиотикам, и лечение может затянуться. По словам китайских учёных, их разработка решает эту проблему.


Фото: 4pda.ru

При наличии у человека бактериальной инфекции повязка способна менять свой цвет, указывая на устойчивость болезни к вводимым лекарствам. Кроме того, она может вводить в организм антибиотик только по необходимости, предотвращая передозировку и вырабатывание иммунитета у вируса.


Фото: 4pda.ru

Повязка меняет свой цвет от зелёного к жёлтому и красному в зависимости от наличия в организме инфекций.

Повязка уже тестировалась на мышах. На основе полученных данных был разработан материал, способный обнаруживать бактерии на ранах. В случае использования повязки с чувствительными к лекарствам бактериями она меняла свой цвет с зелёного на жёлтый. Если же средство не действовало — она краснела.

Пока что разработка требует дополнительного изучения и тестирования.

По материалам 4pda
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