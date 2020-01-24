Суд оштрафовал Apple и Broadcom за нарушение патентных прав

В США суд приговорил Apple и Broadcom к выплате штрафа в размере 1,1 миллиарда долларов. Компании обвиняются в нарушении патентные права Калифорнийского технологического института.

Истец утверждает, что в продукции Apple используются компоненты Broadcom, которые, в свою очередь, нарушают патентные права Института на разработки в области передачи данных беспроводным путем.

В связи с этим присяжные приняли решение обязать компанию Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту компенсацию в размере $270 млн. Apple заплатит $837 млн.

В свою очередь Apple и Broadcom намерены обжаловать приговор. Они уверены, что претензии истца связаны не с оборудованием, а с микропроцессорами, установленными на электронных устройствах.