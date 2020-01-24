В Раде намерены проверить руководителей транспортных госпредприятий

В Верховной Раде Украины намерены проверить эффективность всех руководителей транспортных госпредприятий. Об этом заявил журналистам народный депутат Украины Сергей Шахов, комментируя увольнение руководителя “Укрзализныци” Евгения Кравцова.

“Мы отправили депутатские запросы президенту Украины, премьер-министру и профильным правоохранительным органам – и нас услышали. Профильные министерства и лично президент ведут работу по решению затронутых нами вопросов. Результат есть – руководитель УЗ уволен. Модернизация и сохранение рабочих мест должно стать основой экономической безопасности страны”, – сказал Шахов.

Кроме того, в рамках Межфракционного депутатского объединения под руководством Шахова, депутаты неоднократно заслушивали отчеты железнодорожников о состоянии подвижного состава, а также устанавливали факты доведения “Укрзализныци” до нищеты и убытков.

Как сообщил нардеп, изношенность локомотивного парка “Укрзализныци” составляет 98%, 3500 единиц техники работает еще с советских времен, 479 единиц нуждаются в ремонте. Средний возраст локомотивов – 39 лет, когда средний срок службы – 30 лет, отмечает нардеп.

“Это дешевле и перспективнее (модернизация – ред.), с учётом того, что через 20-30 лет на рынке появятся еще более производительные локомотивы, чем те, которые сейчас покупает УЗ. Deutsche Bahn сейчас ориентируется на модернизацию своего локомотивного парка, хочет сокращать потребление электроэнергии и продолжить срок эксплуатации поездов на 15 лет. Почему у нас сегодня нет инструкций для модернизации предприятий УЗ и отрасли в целом?” – говорит Шахов.