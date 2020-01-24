Galaxy S20 получат телефотокамеру с полноценным разрешением 64 Мп

Количество мегапикселей в камерах смартфонов быстро растёт, особенно после появления датчиков, использующих метод Quad Bayer — размещение светофильтров Байера для покрытия не отдельных пикселей, а ячеек из четырёх светочувствительных элементов. Согласно последним слухам, новые аппараты Samsung Galaxy S20 помимо основной 108-Мп камеры получат телефотомодуль с матрицей Isocell разрешением 64 Мп.

Менее чем через пару недель мир узнает о новейшей флагманской серии телефонов премиум-класса Samsung Galaxy S20, которая будет включать несколько моделей с различными габаритами и характеристиками. Также ожидается анонс нового гибкого смартфона под названием Galaxy Z Flip. Впрочем, появились слухи, что последний дебютирует на несколько дней позже мероприятия Unpacked — 14 февраля.

Детали Galaxy S20 в изобилии. Мы начиная с середины 2019 года постоянно писали о слухах и утечках, касающихся Galaxy S11 (под таким именем серия ранее везде упоминалась). Что касается изображений, известно, что флагманская модель Galaxy S20 получит основную камеру с 108-Мп датчиком нового поколения и поддержкой 8K.

Утверждается, что упоминавшийся ранее 108-Мп сенсор будет доступен только в самой продвинутой модели Galaxy S20 Ultra, а в более простой S20+ компания ограничится основным 64-Мп датчиком. Но любопытнее всего выглядит информация о телефотомодуле, который будет доступе кнак на Galaxy S20 Ultra, так и на S20+.