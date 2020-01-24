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В НБУ сообщили, когда ожидают утверждения новой программы с МВФ

В НБУ сообщили, когда ожидают утверждения новой программы с МВФ

Национальный банк ожидает одобрение Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы с Украиной в течение нескольких месяцев.

Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, у НБУ пока нет новой информации о прогрессе по новой программе.

“У нас есть договоренности, мы работаем, ждем в ближайшие месяцы принятия решения”, – сказал он.

По его словам, в случае подписания новой программы, Украина получит один транш уже в этом году.

В то же время Смолий напомнил том, что Верховная Рада вернулась с каникул. По его словам, теперь народные депутаты смогут рассмотреть законопроект №2571 о невозможности возвращения банков-банкротов на рынок.

По материалам РБК-Украина
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