В НБУ сообщили, когда ожидают утверждения новой программы с МВФ

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Национальный банк ожидает одобрение Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы с Украиной в течение нескольких месяцев.
Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.
Как отметил Смолий, у НБУ пока нет новой информации о прогрессе по новой программе.
“У нас есть договоренности, мы работаем, ждем в ближайшие месяцы принятия решения”, – сказал он.
По его словам, в случае подписания новой программы, Украина получит один транш уже в этом году.
В то же время Смолий напомнил том, что Верховная Рада вернулась с каникул. По его словам, теперь народные депутаты смогут рассмотреть законопроект №2571 о невозможности возвращения банков-банкротов на рынок.
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